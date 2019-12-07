كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

يوفر الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر ، حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فريق بورنموث في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،مساء اليوم.
ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي.
أما بورنموث فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.
وكان ليفربول قد فاز في الجولة الماضية على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر بورنموث أمام كريستال بالاس بهدف دون رد.
مُعلق مباراة ليفربول وبورنموث:
يعلق يوسف سيف على المباراة.
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