تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الصفا في دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الهولندى تين كات، المدير الفنى لاتحاد جدة السعودى، تشكيل الفريق لمواجهة الصفا في دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين. جاء تشكيل اتحاد جدة كالآتى : حراسة المرمى : مارسيلو غروهي. خط الدفاع : منصور الحربي، مروان دا كوستا، عبدالله العمار، طارق عبدالله. Advertisements خط الوسط : خالد السميري، كريم الأحمدي، رومارينهو، حمدان الشمراني، عبدالرحمن العبود. خط الهجوم : بريجوفيتش. ‏احتياط ‎: "كارلوس، هارون كمارا، عمار الدحيم، عبدالمحسن فلاته، عصام المولد، علي الراعي، العرياني".

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