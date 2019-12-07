لا تفوتك مباراة اتحاد العاصمة وبترو أتليتكو… بث مباشر عبر الخليج 365 يحل فريق العاصمة الجزائرية ضيفًا ثقيلاً على نادي عاصمة لوندا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لعصبة الأبطال. مباراة العاصمة لواندا تلعب في إطار المجموعة الثالثة من المنافسات، ويحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد نقطة، خلف صن داونز المتصدر، أما بترو أتليتكو بلا رصيد من النقاط. اتحاد العاصمة 0-0 بترو أتليتكو

جارية حاليًا البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة اتحاد العاصمة ضد بترو أتليتكو

المباراة تلعب على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة اللوندية

تشكيلة الفريقان



1″ انطلاقة المباراة .. اتحاد العاصمة بالزي الأبيض الاحتياطي .. بترو أتليتكو بالأصفر والأزرق الأساسي

الحكم الذي أطلق الصافرة هو أحد أشهر الحكام الأفارقة حاليًا الأثيوبي “باملاك تسيما”

4″ تصويبة جزائرية أولى من مخالفة لزواري لعبها فوق المرمى

15″ أووووووه .. ماذا أضعت يا بنحمودة عرضية رائعة داخل منطقة جزاء الفريق الأنجولي ولكنها لم تجد من يحولها في المرمى

22″ هدوووووووء كبير في المباراة .. أداء منحصر في وسط الميدان بدون خطورة على المرمى

27″ أوووووووووووه يا زكرياااء يا زكرياااااء .. انفراد يضيع من اتحاد العاصمة بعد تصرف خاطئ من المهاجم الجزائري أمام المرمى

31″ ربيع مفتااااااااح يتألق .. قائد اتحاد العاصمة يخرج كرة صعبة من منطقة جزاء فريقه قبل أن تذهب إلى المهاجم الأنجولي 37″ بوووووووووووووووووووم .. أخطر فرصة للفريق اللوندي تصووووويبة صاروخية من إيزاك منساه .. ولكن حارس العاصمة المنصوري يتصدى بصعوبة بالغة وبتألق لافت للكرة

45″ دقيقة واحدة وقت بدل الضائع

نهااااية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

46″ صاااافرة بداية الشوط الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة وبترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.