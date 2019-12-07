نتيجة مباراة الوداد المغربي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

يستضيف نادي الوداد الرياضي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا اليوم السبت 7-12-2019، ضمن مباريات اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا2019-2020.

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الوداد وصن داونز على”ملعب المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الوداد البيضاوي المباراة طامعًا أن يحقق الانتصار على الفريق الجنوب أفريقي، من أجل الوصول للنقطة الرابعة في مجموعته الثالثة.

وبدأ الوداد دوري أبطال أفريقيا بشكل مهتز، حيث تعادل في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما.

بينما في الجهة المقابلة يدخل ماميلودي صن داونز المباراة، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، من أجل مواصلة صدارة المجموعة.

وحقق الفريق الجنوب أفريقي الفوز في الجولة الأولي على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد.

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ويلعب الفريقان لحساب المجموعة الثالثة، ويتصدرها صن داونز برصيد 3 نقاط، ثم اتحاد الجزائر والوداد بنقطة لكل منهما، وأخيرًا بترو أتلتيكو بدون رصيد من النقاط.

وتعد مواجهة صن داونز والوداد المغربي متكررة، فقد تقابل الثنائي وجهًا لوجه آخرها نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال افريقيا، وشهدت تفوق وداد الأمة على الأولاد 2/1 بمجموع المباراتين.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الوداد وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 1 ، ويعلق عليها جواد بدة.

ويقدم مكتب الخليج 365 بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.