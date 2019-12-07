نتيجة مباراة ليفربول وبورتموث فى البريميرليج 2019-2020

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره بورنموث اليوم السبت 7-12-2019، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2019-2020.

تقام المباراة على ملعب “فيتنس فيرست” فى مدينة بورتموث، وتنطلق عصر اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الريدز المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 43 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة، وبفارق11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بورتموث المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

وواصل ليفربول سجله المذهل في الدوري الانجليزي بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة للمباراة الـ 32 على التوالي للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ايفرتون بنتيجة 5 – 2 في مباراة الديربي التي جمعتهما الاربعاء الماضي بملعب “أنفيلد”، ساعياً لتعميق جراح بورنموث الذي تذوق مرارة الهزيمة فى آخر 4 مباريات، وحقق فوزاً واحداً منذ بداية أكتوبر الماضى.

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ويعود النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام إيفرتون والتي فاز فيها ليفربول بنتيجة (5-2).

وسجل محمد صلاح 6 أهداف مع ليفربول في شباك بورتموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة متفوقاً على ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرمينو الذي سجل كلاً منهما 3 أهداف.

وسيكون النجم المصرى محمد صلاح على موعد مع تحقيق إنجاز شخصى جديد في مباراة اليوم حيث سيسجل الظهور الـ 100 فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، ليكون ثانى لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز بعد أحمد المحمدى الذى خاض 172 مباراة بالدوري الإنجليزي حتي الآن.

وشهد آخر لقاء بين ليفربول وبورتموث فى البريميرليج الموسم الماضي بالجولة 26 على ملعب آنفيلد، فوز ليفربول بثلاثية بيضاء، سجل اهداف المباراة ساديو ماني ، فاينالدوم، واختتم اهداف اللقاء محمد صلاح.