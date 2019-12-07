رياضة | ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز ريال مدريد Real Madrid

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز ريال مدريد Real Madrid والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بفوز الملكي، بهدفين مقابل دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.

ونجح الفرنسي رافائيل فاران مدافع مدريد، في التقدم لصالح فريقه بالهدف الأول بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كريم بنزيما بالهدف الثاني بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

وحصل فيرلاند ميندي لاعب الميرنجي، على الكارت الأحمر في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليتم فقده رسميًا في مباراة فالنسيا، بالجولة المقبلة.

وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أمس الجمعة بمواجهة بين فياريال وأتليتكو مدريد، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهدف.

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده إلى 34 نقطة والانفراد بصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه برشلونة، بفارق ثلاث نقاط، في إنتظار مباراة البلوجرانا مساء اليوم أمام ريال مايوركا لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 34 نقطة.

2- برشلونة 31 نقطة.

3- إشبيلية 30 نقطة.

4- ريال سوسيداد 26 نقطة.

5- أتليتك بلباو 26 نقطة .

6- أتليتكو مدريد 26 نقطة.

7- خيتافي 24 نقطة.

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8- فالنسيا 23 نقطة.

9- أوساسونا 22 نقطة.

10- غرناطة 21 نقطة.

11- ليفانتي 20 نقطة.

12- فياريال 19 نقطة.

13- ريال بيتيس 19 نقطة.

14- ألافيس 18 نقطة.

15- بلد الوليد 18 نقطة.

16- إيبار 15 نقطة.

17- مايوركا 14 نقطة.

18-سلتا فيجو 13 نقاط.

19- إسبانيول 9 نقاط.

20- ليجانيس 6 نقاط.