رياضة | عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث.. ساديو ماني للدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث.. ساديو ماني للدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا في تشكيل الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول بعدما فضل كلوب إراحته في اللقاء الماضي أمام إيفرتون والذي انتهت بفوز الريدز 5-2 بينما يجلس ساديو ماني ضد بورنموث على الدكة.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليسون Advertisements خط الدفاع : جوميز - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما فريق بورنموث في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.