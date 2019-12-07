رياضة | عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي النجم الساحلي التونسي بهدف خارج أرضه على نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف النجم الساحلي كريم العريبي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي انطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم.

وتضم مجموعة الأهلي المصري أندية النجم الساحلي بقيادة كارلوس جاريدو وبلاتينيوم ستارز والهلال السوداني.