رياضة | إبراهيموفيتش يقترب من نابولي

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يقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الانضمام إلى نابولي الإيطالي حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأعلن إبراهيموفيتش نهاية مشواره مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، حيث ينتهي عقده يوم 31 ديسمبر الجاري.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالعودة إلى إيطاليا، وتحديدًا من بوابة ناديه السابق ميلان، أو بولونيا تحت إدارة صديقه سينيسا ميهايلوفيتش.

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وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن مسؤولي نابولي وعدوا إبراهيموفيتش بالتوقيع معه بعقد مغرٍ، إذا تأهلوا لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر (10 نقاط)، ونقطتين عن ريد بول سالزبورج الثالث (7 نقاط)، قبل جولة واحدة من النهاية.

وأشارت التقارير إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي مستعد لدفع 8 ملايين يورو سنويًا لإبراهيموفيتش.

وهناك احتمالات لتولي زميله السابق في ميلان جينارو جاتوزو، مهمة القيادة الفنية لنابولي، في ظل تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.