اونلاين | "كول كورة NOW" مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف ليفربول LIVE NOW شووت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كول كورة NOW" مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف ليفربول LIVE NOW شووت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول الإنجليزي متصدر البريميرليج غداً السبت ضيفاً على ملعب فيتاليتي، لمواجهة نادي بورنموث، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لمواصلة إنطلاقته التاريخية، بتحقيق الفوز على بورنموث، والمحافظة على فارق النقاط مع أقرب منافسية ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

ترتيب ليفربول وبورنموث قبل الجولة 16

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل

بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب بالأسماء الأتية.

حرسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – ديان لوفرن – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرستون

Advertisements

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هيندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

بينما من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسدال

خط الدفاع: دييجو ريكو – ناثان آكي – كريس ميفام – سيمون فرانسيس

خط الوسط: أرناو دانجوما – فيليب بيلينج – جيفرسون ليرما – ريان فرازر

خط الهجوم: كالوم ويسلون- دومنيك سولانكي.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة لها

وتبدأ المباراة غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف