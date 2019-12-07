اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم YALLA SHOOT PLUS, تابع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم السبت يلا كورة، متابعة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد إيبورنموث في الدوري الإنجليزي دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.

وسيكون ملعب فيتاليتي شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي بورنموث ، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وبورنموث قبل مواجهة اليوم

تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.

هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي ويحتل بورنموث المركز 14 برصيد 16 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث

تابع على الهواء مباشرة مباراة ليفربول وبورنموث دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

Advertisements

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي

أليسون

أرنولد – فان دايك - لوفرين – روبيرستون

هيندرسون – تشامبيرلين – فينالدوم

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبورنموث عبر موقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.