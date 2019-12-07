اونلاين | "بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN SPORT «LIVERPOOL» مباراة صلاح رابط ليفربول HD

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، يلتقي بورنموث مع نظيره ليفربول في تمام الساعه 5 بتوقيت القاهرة بملعب دين كورت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN SPORT «LIVERPOOL» مباراة صلاح رابط ليفربول HD

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، و يسعى ليفربول للفوز من أجل مواصلة انفرادة بصدارة الدوري الإنجليزي و الابتعاد أكثر عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، بينما يريد بورنموث تحقيق نتيجة اجابيه على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في أخر 4 مباريات له و خسرهم جميعاً.

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN SPORT «LIVERPOOL» مباراة صلاح رابط ليفربول HD

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول فى مؤتمر صحفى الخاص بالمباراة: "عملية المداورة في هذا الوقت تعد ضرورية بالنظر لتلاحم المباريات، ومن الطبيعي أن نقوم بإراحة اللاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الإجهاد، اللاعبون ليسوا مثل من يظهرون في لعبة البلاي ستيشن أو الفيفا، هم يحتاجون للراحة، علينا أن نجري تغييرات، وما دام اللاعبين يمنحونني الفرصة الجيدة، سنقوم بذلك الأمر"، جاء ذلك تعليقا على قرار إراحة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمام ايفرتون والتي أقيمت أول أمس الأربعاء.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN SPORT «LIVERPOOL» مباراة صلاح رابط ليفربول HD

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي إصابات جديدة، قال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "في الوقت الحالي، لا، يبدو الأمر جيدًا، لكن يبدو الأمر كذلك، إذا استيقظ شخص ما وشعر بألم هنا أو هناك، فأنا بحاجة لمعرفة ذلك. عندما أعلم ذلك، يجب أن أتعامل مع هذه المعلومات".