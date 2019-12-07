اونلاين | شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY كول كورة رابط ماتش ليفربول Salah NOW

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يلتقي بورنموث مع نظيره ليفربول في تمام الساعه 5 بتوقيت القاهرة بملعب دين كورت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يسعى ليفربول للفوز من أجل مواصلة انفرادة بصدارة الدوري الإنجليزي و الابتعاد أكثر عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، بينما يريد بورنموث تحقيق نتيجة اجابيه على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في أخر 4 مباريات له و خسرهم جميعاً.

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قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول فى مؤتمر صحفى الخاص بالمباراة: "عملية المداورة في هذا الوقت تعد ضرورية بالنظر لتلاحم المباريات، ومن الطبيعي أن نقوم بإراحة اللاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الإجهاد، اللاعبون ليسوا مثل من يظهرون في لعبة البلاي ستيشن أو الفيفا، هم يحتاجون للراحة، علينا أن نجري تغييرات، وما دام اللاعبين يمنحونني الفرصة الجيدة، سنقوم بذلك الأمر"، جاء ذلك تعليقا على قرار إراحة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمام ايفرتون والتي أقيمت أول أمس الأربعاء.

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وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي إصابات جديدة، قال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "في الوقت الحالي، لا، يبدو الأمر جيدًا، لكن يبدو الأمر كذلك، إذا استيقظ شخص ما وشعر بألم هنا أو هناك، فأنا بحاجة لمعرفة ذلك. عندما أعلم ذلك، يجب أن أتعامل مع هذه المعلومات".