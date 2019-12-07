اونلاين | "Yallakora" مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت | مباراة ليفربول وبورنموث مباشر hd | بث مباراة ليفربول وبورنموث كورة

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تحت قيادة المدرب يورجن كلوب وعينه على الفوز والنقاط الثلاثة للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البريميرليج حيث يحتل المركز الأول برصيد 43 نقطة من 15 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي لقاء بالدوري حتى الأن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي ويعتمد مدرب الريدز على الثلاثي الهجومي محمد صلاح ساديو ماني فيرمينو مع المهاجم المتميز أوريجي بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث اليوم بي إن سبورت