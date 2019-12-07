قبل نهائي خليجي 24| تاريخ مواجهات السعودية والبحرين .. الكفة تميل للأخضر 

السبت 7 ديسمبر 2019

يستعد عشاق كرة القدم الخليجية في الوطن العربي لاستقبال المشهد الختامي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" غدا الأحد بين منتخبي السعودية والبحرين على ملعب ستاد خليفة الدولي .



تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد البحرين

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" أمام المنتخب البحريني بعد أن نجح الأخضر في إقصاء قطر صاحبة الأرض والجمهور من دور نصف النهائي بينما تأهل المنتخب الأحمر على حساب العراق ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي تاريخ المواجهات بين الفريقين الشقيقين:_

واجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في 35 لقاء، حقق الصقور الفوز في 19 مباراة، وخسر 7 مرات فقط، وتعادلا في 9 مواجهات حيث شهدت مبارايات الفريقين معا تفوق الأخضر.

مواجهات السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي

Advertisements

يذكر أن المنتخبين قد تواجها من قبل في 18 مباراة في كأس الخليج العربي، بداية من النسخة الأولى من المسابقة الكبرى وحتى قبل الماضية في خليجي 22 منذ 5 سنوات على أراضي المملكة، ويتفوق الأخضر على نظيره في تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 9 مباريات بينما فاز أبناء المنامة في 4 لقاءات وحضر التعادل في 4 مرات وتم إلغاء مباراة وحيدة بينهما في سجل المواجهات.

المنتخب السعودي يسعى لتكرار فوزه على البحرين

وأكد المنتخب السعودي على تفوقه عندما واجه خصمه في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الحالية وانتصر بهدفين دون رد. السعودية تسعى للقلب الرابع والبحرين من أجل كتابة التاريخ

ويسعى منتخب السعودية لحصد الكأس للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1994 و2002 و2003، بينما البحرين لم يحقق البطولة في السابق فقد خسر خلال 4 النهائيات التي لعبها أعوام؛ 1970 و1982 و1992 و2003.

مشوار منتخب السعودية إلى نهائي خليجي 24:

لعب منتخب السعودية مباراته الأولى ضد الكويت وخسر 3-1 ثم انتصر على البحرين 2-0 وعمان 3-1 واحتل صدارة المجموعة الثانية “6 نقاط”، وبعدها الانتصار المستحق على قطر 1-0 في مباراة نصف النهائي.