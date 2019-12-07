شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينهي الشوط الأول لصالح بهدف على إسبانيول والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من فرض السيطرو والاستحواذ على مجريات مباراته أمام نظيره إسباني، حيث إنهاء الشوط الأول متفوقا بنتيجة هدف نظيف، في المباراة المقامة الآن بالجولة الخامسة عشر على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأحرز هدف المباراة الوحيد، حتى الآن اللاعب فاران لصالح ريلل مدريد بالدقيقة ٣٧، لينهي الشوط الأول متقدما بهدف غالي. بهذا الفوز المؤقت يعتلي ريال مدريد الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الكتالوني.

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