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شكرا لقرائتكم خبر عن "ارتيتا" يقترب من أرسنال بعد فشل الرجل المؤقت والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
اقترب الإسباني "ميكل ارتيتا" من خوض المهمة الصعبة بصفوف أرسنال الإنجليزي لتولي إدارته الفنية كرجل أول، بعد أن فشل نجم الجانرز السابق ليونبيرغ بتحقيق أي شئ جديد بعد رحيل أوناي إيمري، حيث لم تعد هناك أية نوايا حالة من الإدارة للمخاطرة بأكثر من هذا مع السويدي.
ووفقا لصحيفة "مترو" الإنجليزي فلدى المدرب الشاب رغبة كبيرة بعد ثلاث سنوات مساعدا لجوارديولا بمان سيتي. ليكون رجل أول لدى ناديه السابق وينقذه من النفق المظلم.
وأضافت الصحيفة الإنجليزي، أن أرسنال على علم تام بأنه يرغب في حضور مدرب دائم للفريق أي لوقت طويل وليس لفترة موسم أو اثنين لبناء فريق قوي.
واختتمت مترو أنه على ارتيتا الانتظار لقرار الإدارة إما بإستمرار مغامرة السويدي ليونبيرغ، التي لم تثمر بعد أو اختيار رجل أول دائم للسنوات العشر المقبلة.
الجدير بالذكر أن أرسنال يقبع بالمرتبة العاشرة مع ١٩ نقطة غقط، حيث الابتعاد التام عن المنطقة الدافئة أو حتى المربع الذهبي.
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