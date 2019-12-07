شكرا لقرائتكم خبر عن "بنزيما" يقود قطار ريال مدريد أمام إسبانيول بالليجا والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 اعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة مدربه "زيدان" عن تشكيل مباراة الليلة أمام إسبانيول لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، حيث المباراة المقرر إقامتها خلال لحظات على ملعب "سانتياجو برنابيو".

جاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: فيرلاند ميندي، راموس، فاران، كارفخال. خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي. خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

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