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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تامي أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام أيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا
خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، كورت زوما، رييس جاميس
خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماسون مونت، ويليان، كريستيان بوليسيتش
خط الهجوم: تامي إبراهام.
ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع.
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