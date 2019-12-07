شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تامي أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام أيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا Advertisements خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، كورت زوما، رييس جاميس خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماسون مونت، ويليان، كريستيان بوليسيتش خط الهجوم: تامي إبراهام. ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع.

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