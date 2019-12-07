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طارق مؤمن: سعيد بتكريمى من الرئيس السيسى والحصول على وسام الرياضة...

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جدة - عمرو شويل أعرب طارق مؤمن بطل العالم للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً للرجال، عن سعادته الغامرة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم صباح اليوم بعد تتويجه ببطولة العالم.

 

وقال مؤمن في تصريحات خاصة لـ "سور كورة": الحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى هو حلم لأي لاعب محترف خلال مسيرته ، فهو أعلى وسام تقدمه الدولة للرياضيين و سعيد جداً بهذا التكريم، الرئيس هنأنا بالتتويج ونتمنى أن نستمر في هذه الإنجازات.

 

وكان طارق مؤمن قد حصد بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه خلال البطولة التي أقيمت بقطر نوفمبر الماضي عقب فوزه في المباراة النهائية على النيوزيلاندي بول كول.

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