شكرا لقرائتكم فريال أشرف: تكريم السيسي دافع لتحقق بطولات أكثر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية بطولة العالم و التى تم تكريمها ضمن بعثة الكاراتيه اليوم من الرئاسة أن تكريم الرئيس لهم اليوم مع المنتخب الاوليمبى لكرة القدم يعنى المساواة بين جميع الرياضات وعدم التفرقة بين الالعاب وكذلك اهتمام الدولة بكل اللاعبين فى مختلف اللعبات الرياضية .

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وأضافت اللاعبة أن الرئيس وجه الشكر لهم وقال " عقبال المرة الجاية " وهذا دافع حتى نحقق بطولات أكثر خاصة وأن الاهتمام بنا تصبح ملحوظا من جانب الرئاسة مسئولى الرياضة .

وكشفت فريال اشرف انها سبق وحصلت على وسام الجمهورية مت الدرجة الثانية بعد حصولها على فضية دورة الالعاب الإفريقية لكن تم استلام الوسام من الاتحاد وليس من الرئاسة لذلك هذه المرة تختلف وتعد الأولى التى اقابل فيها الرئيس وبمجرد علمى اننى سأقابله فرحت كثيرا وكنت فى غاية السعادة.