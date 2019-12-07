تشكيل الاتحاد السكندرى والنصر فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر التى س تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم في مواجهة ضمن لقاءات دور الـ 16 بكأس مصر والتي تقام علي استاد الاسكندرية. وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى كالتالى :- محمود الزنفلي في حراسة المرمى واسامه العزب واسلام.جمال ومحمد انور وصبري رحيل وخالد الغندور ونور السيد واحمد راشد واليمن غباشي ورزاق سيسيه واكوي Advertisements بينما جاء تشكيل النصر بقيادة سيد عيد كالتالي : احمد بدوي في حراسة المرمي وحمادة سمير واحمد اشرف وبخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عارف ومحمود حسونة ومحمد عبدالناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد ويشهد لقاء اليوم مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذي يضم صبري ابراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومني عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكم رابع

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