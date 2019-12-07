شكرا لقرائتكم صورة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة المهدى لشوقى غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حضر التكريم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبى بقيادة شوقى غريب، والـ21 لاعبا المتواجدين فى القائمة. Advertisements

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة.

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