شكرا لقرائتكم المصري ضد ينوجو رينجرز .. البورسعيدي يرتدى القميص الأبيض والشورت الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفني لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري والمقرر اقامتها على ستاد الاسكندرية غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، بفندق جراند بلازا بالاسكندرية برئاسة الصومالي أمير حسن مراقب المباراة.

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حضر الاجتماع الفني كل من التنزاني باراكا كيزوجوتو المنسق العام للمباراة والاريتري يوهانس غيرماي مراقب الحكام والدكتور عادل كريم المنسق الإعلامي للمباراة بالإضافة لطاقم التحكيم السوداني بقيادة الفاضل محمد حسين حكم الساحة ، ومساعديه عمر حامد وعبد الجابر محمد والحكم الرابع صبري فضل ، فيما مثل المصري في الاجتماع كل من ياسر عزت مدرب الفريق ومحمود جابر مدير شئون اللاعبين وعلاء سالم أخصائي التأهيل والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات، بينما مثل الجانب النيجيري كل من دان لامي ممثل الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمدير الإداري أموبي ايزوكو بالإضافة إلى طبيب الفريق الدكتور وين أوديوجي

تم الاستقرار خلال الاجتماع على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق رينجرز طاقم برتقالي اللون الأحمر وسيرتدي حارسه اللون الأسود ، فيما سيرتدي طاقم التحكيم القميص الأصفر والشورت الأسود.