شكرا لقرائتكم شوقي غريب يكشف نص رسالة الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الاولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، سعادته التى لا توصف بإستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع أعضاء المنتخب الأولمبى الذى حقق مؤخرا إنجازا غير مسبوق بعد الفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف غريب عن رسالة الرئيس السيسى للمنتخب الأولمبى، ونصها: "حققتم شيئا جميلا، أشكركم على ذلك، نجحتم في إسعاد الشعب المصري وهو ما يجب أن نسعى لتحقيقه طوال الوقت". وتابع: "يجب مواصلة الجهد الفترة المقبلة للاستمرار في الإنجازات لان التوفيق يأتي لمن يجتهد في عمله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وتابع المدير الفنى للمنتخب أن الرئيس السيسى أشاد بالمدرب المصرى وقدرته على تحقيق الإنجازات وقهر الصعاب وهو ما أسعدنى بشدة، مشددا على أن رسالة الرئيس واستقباله وسام على صدره.

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وحضر التكريم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبى بقيادة شوقى غريب، والـ21 لاعبا المتواجدين فى القائمة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة.