شكرا لقرائتكم الجنايني يعلق على تكريم الرئيس السيسي: أنا أكثر واحد سعيد ومحظوظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال الجناينى فى تصريحات :" تكريم الرئيس وسام على صدرى.. أنا أكثر واحد سعيد ومحظوظ اليوم لأننا شعرنا بقيمة عملنا والاخلاص فيه منذ أول يوم تسلمنا فيه المهمة، الحمد لله النية خالصة ولا يوجد لدينا أى مصلحة شخصية أو غرض وعلشان كدا ربنا كافئنا بالفوز بالبطولة والتكريم اليوم".
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