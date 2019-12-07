شكرا لقرائتكم الجنايني يعلق على تكريم الرئيس السيسي: أنا أكثر واحد سعيد ومحظوظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الجناينى فى تصريحات :" تكريم الرئيس وسام على صدرى.. أنا أكثر واحد سعيد ومحظوظ اليوم لأننا شعرنا بقيمة عملنا والاخلاص فيه منذ أول يوم تسلمنا فيه المهمة، الحمد لله النية خالصة ولا يوجد لدينا أى مصلحة شخصية أو غرض وعلشان كدا ربنا كافئنا بالفوز بالبطولة والتكريم اليوم".

تابع رئيس اتحاد الكرة:" الرئيس قال لنا أنا فرحان بيكم لأنكم شرفتونا وأسعدتم الشعب المصرى كله.. ما قدمتوه هو البداية وليس نهاية المطاف ومازال المشوار أمامكم طويل وعليكم استمرار العمل والنجاح "، مضيفا" اللاعبين خرجوا من عند الرئيس معنوياتهم فى السماء وتعاهدوا على مواصلة الانتصارات والانجازات ".