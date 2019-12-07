شكرا لقرائتكم ياسمين الجويلى: تكريم الرئيس السيسي أكبر دافع لتحقيق المزيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ياسمين الجويلى لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية بطولة العالم وأول لاعبة تحصل على ميدالية أولمبية للكاراتيه فى أولمبياد الشباب ان تكريم الرئيس اليوم حافز قوى لمزيد من البطولات وقالت اللاعبة فى تصريحات خاصة أن الرئيس خلال التكريم قام بالمباركة والشكر لنا حيث قال " مبروك و شكرا لكم" وهذا دافع للتشجيع وتحفيزنا على بذل جهد أكبر الفترة المقبلة Advertisements وأضافت ياسمين انها استطاعت أن تحرز الذهبية رغم دراستها بالثانوية العامة إلا أن الدراسة لم تشغلها عن الرياضة

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