شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أول أغسطس .. جنش يظهر فى ملعب السلام بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى لنادى الزمالك تعافى محمود جنش حارس الزمالك، من الإصابة التى لحقت فى وتر أكيلس، بعد خضوعه للمرحلة الأخيرة من التأهيل فى إسبانيا تحت إشراف الإسبانى روبن بونس المعد البدنى لفريق ليفربول ، والذى تواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا. وسيتواجد "جنش" فى ملعب السلام، مساء اليوم، لمساندة الزمالك فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام فى التاسعة مساءً فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. Advertisements ومن المقرر أن يستعد جنش للعودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة القادمة، حيث ينتظر الضوء الأخضر من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة فى القدم للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه خلال المرحلة المقبلة، بعد نهاية برنامجه التأهيلى فى إسبانيا.

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