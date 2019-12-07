ميتشو على رادار الهلال السوداني...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية افريقية، أن نادي الهلال السوداني يدرس التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ذكرت صفحة " Africans Got Football - AGF" المختصة بشئون الكرة الافريقية بموقع "فيس بوك"، أن إدارة نادي الهلال السوداني فتحت باب المفاوضات مع المدير الفني الصربي ميتشو لتولي القيادة الفنية للنادي السوداني خلال الفترة المقبلة.

وألقت الهزيمة التي تعرض لها الهلال السوداني أمام الاهلي بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بظلالها على جدران النادي والصحافة السودانية.

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وأعلن الهلال السوداني، إقالة مديره الفني، صلاح أدم، من منصبه عقب الهزيمة أمام الأهلي، حيث تلقى خبر إقالته خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، فيما سيتولى مساعده هيثم مصطفى مهمة تدريب الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الهلال خلال الفترة القادمة.

وقال صلاح أدم في تصريحات لوسائل الاعلام السودانية، "أقدّم التهنئة للأهلي المصري، وأنا سعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير، لعبنا بتشكيلة متوازنة، وكانت الأفضل في اعتقادي، وليس هناك أحد يتحمّل المسؤولية لأن المستوى بشكل عام كان إيجابياً"، مضيفاً، "قرار الاقالة صادر عن إدارة النادي ولم أقدم استقالتي، وأحترم القرار في كل الأحوال".