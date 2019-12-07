شكرا لقرائتكم ميتشو على رادار الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ذكرت صفحة " Africans Got Football - AGF" المختصة بشئون الكرة الافريقية بموقع "فيس بوك"، أن إدارة نادي الهلال السوداني فتحت باب المفاوضات مع المدير الفني الصربي ميتشو لتولي القيادة الفنية للنادي السوداني خلال الفترة المقبلة.
وألقت الهزيمة التي تعرض لها الهلال السوداني أمام الاهلي بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بظلالها على جدران النادي والصحافة السودانية.
وأعلن الهلال السوداني، إقالة مديره الفني، صلاح أدم، من منصبه عقب الهزيمة أمام الأهلي، حيث تلقى خبر إقالته خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة، فيما سيتولى مساعده هيثم مصطفى مهمة تدريب الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الهلال خلال الفترة القادمة.
وقال صلاح أدم في تصريحات لوسائل الاعلام السودانية، "أقدّم التهنئة للأهلي المصري، وأنا سعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير، لعبنا بتشكيلة متوازنة، وكانت الأفضل في اعتقادي، وليس هناك أحد يتحمّل المسؤولية لأن المستوى بشكل عام كان إيجابياً"، مضيفاً، "قرار الاقالة صادر عن إدارة النادي ولم أقدم استقالتي، وأحترم القرار في كل الأحوال".
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو على رادار الهلال السوداني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.