شكرا لقرائتكم فياريال وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مواجهة فياريال وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولم تشهد المباراة نجاح أي من الطرفين في استغلال الفرص التي سنحت طوال 90 دقيقة من اللقاء الذي أقيم في ملعب "لاسيراميكا" الخاص بفريق فياريال.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
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