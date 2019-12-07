شكرا لقرائتكم بيتر كراوتش يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق بيتر كراوتش، محمد صلاح باللاعب الأناني، مشيرا إلى أن الجناح المصري يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون.

وقال كراوتش اللاعب السابق لليفربول في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي ميرسيسايد الذي حسمه متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول بخمسة أهداف لهدفين: أعتقد أن صلاح سيكون غاضبا لتواجده على مقاعد البدلاء، لأنه يريد تسجيل الأهداف، خاصة أنه لديه تطلعات للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

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كراوتش

وأضاف: تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني، ونحن نعرف ذلك، وإذا كان هناك شخص واحد يمشي بعيدا وهو ليس سعيدا بما فيه الكفاية بعد الفوز الكبير على إيفرتون، فهو محمد صلاح.

وواصل صاحب الـ "38 عاما" : لا أعتقد أنه كان يستمتع في دكة البدلاء، هو يجلس مفكرا في إمكانية نجاحه في تسجيل هدفين أو ثلاث في الديربي.

ويبتعد الدولي المصري عن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، إذ يتواجد في المركز الـ 14 بـ "6 أهداف"، ويتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي القائمة بـ "14 هدفا"، فيما يعتبر السنغالي ساديو ماني هدافا لليفربول في المسابقة بـ "9 أهداف".