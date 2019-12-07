شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لشوقى غريب بعد تكريم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صورة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة الذى حصل عليه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى حرص على تكريم منتخب مصر الأولمبى. حضر التكريم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بقيادة شوقى غريب، والـ21 لاعبا المتواجدين فى القائمة. Advertisements ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة.



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