شكرا لقرائتكم خبر عن "تركيز.. ثقة.. فرحة".. صفحة الأهلي تتغزل فى هدف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك فى هدف رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء، والذى سجله فى شباك الهلال السودانى أمس من ركلة جزاء، في دورى أبطال أفريقيا.

وشارك رمضان صبحي فى فوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف على الهلال السودانى فى الجولة الثانية بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات.

ونشرت صفحة الأهلي صوراً من لحظة تسجيل هدف رمضان وعلقت: "تركيز.. ثقة.. فرحة! يومكم سعيد".