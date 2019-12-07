شكرا لقرائتكم خبر عن "تركيز.. ثقة.. فرحة".. صفحة الأهلي تتغزل فى هدف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك فى هدف رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء، والذى سجله فى شباك الهلال السودانى أمس من ركلة جزاء، في دورى أبطال أفريقيا.
وشارك رمضان صبحي فى فوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف على الهلال السودانى فى الجولة الثانية بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات.
ونشرت صفحة الأهلي صوراً من لحظة تسجيل هدف رمضان وعلقت: "تركيز.. ثقة.. فرحة! يومكم سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر "تركيز.. ثقة.. فرحة".. صفحة الأهلي تتغزل فى هدف رمضان صبحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.