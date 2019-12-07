شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: تكريم الرئيس شرف كبير.. ومعنويات اللاعبين فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له وللمنتخب الأولمبى اليوم بعد تحقيق حلم الأولمبياد شرف كبير لا يضاهيه شرف.

وأضاف الجناينى لـ"الخليج 365"، "تكريم الرئيس وسام على صدرى.. أنا أكثر واحد سعيد ومحظوظ اليوم لأننا شعرنا بقيمة عملنا والإخلاص فيه منذ أول يوم تسلمنا فيه المهمة، الحمد لله النية خالصة ولا يوجد لدينا أى مصلحة شخصية أو غرض، ولذلك ربنا كافأنا بالفوز بالبطولة والتكريم اليوم".

وتابع رئيس اتحاد الكرة، "الرئيس قال لنا أنا فرحان بكم لأنكم شرفتونا وأسعدتم الشعب المصرى كله.. ما قدمتوه هو البداية وليس نهاية المطاف، ومازال المشوار أمامكم طويل وعليكم استمرار العمل والنجاح، واللاعبون خرجوا من عند الرئيس معنوياتهم فى السماء، وتعاهدوا على مواصلة الانتصارات والإنجازات".