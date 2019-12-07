شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الجويلى بطلة الكاراتيه: تكريم الرئيس حافز قوى لحصد مزيد من الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ياسمين الجويلى، لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية بطولة العالم وأول لاعبة تحصل على ميدالية أولمبية للكاراتيه فى أولمبياد الشباب، أن تكريم الرئيس اليوم حافز قوى لمزيد من البطولات.

وقالت ياسمين الجويلى، فى تصريحات خاصة، إن الرئيس خلال التكريم بارك لنا قائلا، "مبروك وشكرا لكم"، ما يعد دافعاً قوياً وحافزاً لبذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ياسمين أنها أحرزت الذهبية رغم دراستها بالثانوية العامة إلا أن الدراسة لم تشغلها عن الرياضة.