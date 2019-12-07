شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يفتح تحقيقا فى "خناقة" أحمد فتحى مع رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، فتح تحقيق فى المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رامى ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السودانى أمس، الجمعة، باستاد السلام ببطولة أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مشادة عنيفة بين ربيعة وفتحى بسبب الهدف الذى سكن الشباك الحمراء فى الدقيقة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، ودخل الثنائى فى مشادة عقب اللقاء، وهو ما التقطته عدسات المصوّرين وكاميرات التليفزيون.

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