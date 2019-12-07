شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام: تكريم الرئيس جعلنا نشعر بحجم إنجاز المنتخب الأولمبى وطالبنا باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رمضان بيكهام، نجم وادى دجلة والمنتخب الأولمبى، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جعل أفراد المنتخب الأولمبى يشعرون بحجم الإنجاز الذى حققوه بالتتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف بيكهام لـ"الخليج 365"، "فوجئنا بأن الرئيس السيسى يتابعنا جيداً وطالبنا بالحصول على لقب أولمبياد طوكيو وكانت بمثابة مفاجأة سارة لنا، لا نستطيع وصف السعادة بمتابعة الرئيس، وما حدث شرف كبير للمنتخب الأولمبى لأن معنى أن الرئيس السيسى يكرمنا أننا حققنا إنجازاً وسنواصل العمل حتى نكون على قدر تلك الثقة فى المنتخب الأولمبى".

كما أعرب بيكهام عن سعادته بالحصول على وسام الرياضة الذى منحه الرئيس السيسى للمنتخب الأولمبى، مؤكداً أنه سيقاتل مع زملائه للحصول على لقب البطولة فى طوكيو.