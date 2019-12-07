شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدهراوى: بعثة الكاراتيه الأكثر عددا فى تكريم الرئاسة للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن بعثة منتخب الكاراتيه كانت الأكثر عدداً فى تكريم الرئاسة للرياضيين اليوم السبت.

وأضاف الدهراوى أن التكريم جاء بعد التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وحقق خلالها المنتخب 19 ميدالية متنوعة، وتفوق على دول العالم المشاركة التى وصلت إلى76 دولة.

وأشار رئيس اتحاد الكاراتيه إلى حرص الرئيس السيسى على توجيه الشكر لكل أفراد البعثة على الجهد المبذول والنتائج الطيبة، مع انتظار تحقيق المزيد من الانتصارات الفترة المقبلة.

وأكد الدهراوى أن هناك حواراً دار بين وزير الرياضة ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأن الكاراتيه سيشارك فى طوكيو 2020 ومن المتوقع تحقيق المزيد من الميداليات خلال البطولة.