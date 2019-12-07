شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يواصل تغريداته الغامضة: لا وقت للأحقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، تغريداته الغامضة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر. وشارك أحمد فتحي فى فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكتب فتحي على تويتر: من الحِكم الرائِعة لا تستنفذ طاقتك في معارك لا تستحق أن تُضَيَّع وقتكَ لأجلهَا وقُل لمن يحاول إزعاجِك سلاماً ثم أمضِ في طريقك إلى الله تعالى Advertisements فلا وقت لديك للخلافات والأحقاد إقتَرَبَ للناس حِسَابُهم وَهُمْ في غَفلةٍ مُعرِضُون وقال صلى الله عليه وسلم الناس نِيّام إذا ماتوا إنتبهوا

أحمد فتحي واستقر مسئولو الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

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