شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى والنصر قبل مباراتهما فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، تشكيل فريقه وجاء كالتالى:
محمود الزنفلى فى حراسة المرمى، وأسامة العزب وإسلام، جمال ومحمد أنور، وصبرى رحيل وخالد الغندور ونور السيد وأحمد راشد واليمن غباشى ورزاق سيسيه وأكوى.
بينما جاء تشكيل النصر بقيادة سيد عيد كالتالى:
احمد بدوي في حراسة المرمي وحمادة سمير واحمد اشرف وبخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عارف ومحمود حسونة ومحمد عبدالناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.
ويشهد لقاء اليوم مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذي يضم صبري ابراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومني عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكم رابع
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