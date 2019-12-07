شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن عن تكريم الرئيس السيسي: وسام الرياضة شرف لأى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق مؤمن ، بطل العالم للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً للرجال، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أقيم صباح اليوم بعد تتويجه ببطولة العالم.

وقال طارق مؤمن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى حلم لأى لاعب محترف خلال مسيرته الرياضية، فهو أعلى وسام تقدمه الدولة للرياضيين، وسعيد جداً بهذا التكريم، الرئيس هنأنا بالتتويج ونتمنى أن نستمر فى هذه الإنجازات.

وكان طارق مؤمن قد حصد بطولة العالم للمرة الأولى فى تاريخه خلال البطولة التى أقيمت بقطر نوفمبر الماضى بعد فوزه في المباراة النهائية على النيوزيلاندى بول كول.