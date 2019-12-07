شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يتعافى من إصابة أكيلس ويدعم الزمالك بالمدرجات أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى محمود جنش حارس الزمالك من الإصابة التى لحقت فى وتر أكيلس، بعد خضوعه للمرحلة الأخيرة من التأهيل فى إسبانيا تحت إشراف الإسبانى روبن بونس، المعد البدنى لفريق ليفربول، والذى تواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد جنش للعودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة المقبلة، وينتظر الضوء الأخضر من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه خلال المرحلة المقبلة، بعد نهاية برنامجه التأهيلى فى إسبانيا.

وسيتواجد "جنش" فى ملعب السلام، مساء اليوم، لمساندة الزمالك فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى تقام فى التاسعة مساءً فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.