مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر فى الدوري الانجليزي عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بث مباشر لمباراة تشيلسي وإيفرتون فى الدوري الانجليزي، حيث يلتقى فريق إيفرتون نظيره تشيلسي على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، فيي المقابل يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة. ويتطلع تشيلسي للفوز لتعزيز موقعة فى المربع الذهبي وحجز أحد مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في المقابل يبحث إيفرتون الجريح عن الهروب من المراكز العبوط بتحقيق الفوز بعدما دشن أحد أسوء بدايته على الإطلاق. Advertisements

تشيلسي حقق الفوز في آخر مباراة على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد في المقابل تلقى إيفرتون هزيمة قاسية على يد غريمه ليفربول بنتيجة 5-2.

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