يلا شوت «يوتيوب» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط مباراة مانشستر سيتي مباشر اليوم 7-12-2019 ONLINE

يلتقي الليلة في ملعب الاتحاد فريقا، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة "الثامنة

والنصف بتوقيت مكة المكرمة".

وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في قمة الجولة 16 من

البريميرليجويدخل فريق مانشستر سيتي مواجهة ديربي مانشستر، وفي جعبته 32 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرا بـ11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وجمع السيتي نقاطه من 10 انتصارات وتعادلين، وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 43 هدفا، واستقبلت شباكه 17 هدفا، ويعد هجوم مان سيتي هو الأقوى بين فرق البريميرليج.