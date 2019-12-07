الإستقالات مستمرة في الاتحاد الاماراتي.. وراشد بن حميد رئيساً للجنة المؤقتة

استمرت الاستقالات من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، بعد تقديم مروان بن غليطة، استقالته من رئاسة الاتحاد، خلال الفترة الماضية، بعد خروج منتخب الإمارات من كأس الخليج العربي بعد مشاركة غير موفقة حيثُ فاز على اليمن 3-0 ثم خسر من العراق 2-0 ومن قطر 4-2.
وأعلن محمد عبيد اليماحي وهشام الزرعوني اليوم السبت، استقالتيهما من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتقدم بها إلى الأمانة العامة للاتحاد،ليصبح عدد المستقلين، 5 أعضاء.
وسبق أن تقدم خليفة الجرمن، باستقالته من عضوية الاتحاد، عقب استقالة رئيس الاتحاد، في الوقت الذي استقال فيه سعيد الطنيجي، من منصب نائب رئيس الاتحاد .
وتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإماراتي خلفاً للرئيس السابق مروان بن غليطة الذي تقدم باستقالته.
وغرد نادي الوحدة الإماراتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يثمن مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي قرار تعيين سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة".
وتابع: "ويؤكد مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقاقي أن سموه رجل المرحلة القادمة متمنين له دوام التوفيق والنجاح للنهوض بمستقبل الكرة الإماراتية والعودة بها لسابق عهدها".
ويتوقع أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد إلى حين عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك حال صدور قرار بحل الاتحاد، بعد تقديم 50% من مجلس الإدارة الحالي بطلبات الاستقالة.
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