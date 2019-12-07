ثنائي الزمالك يعودان إلى معسكر الفريق بعد تكريم المنتخب الأوليمبي

عاد الثنائي محمد عبدالسلام ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة أول أغسطس في التاسعة مساء اليوم السبت بدوري أبطال أفريقيا،

بعد انتهاء تكريم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنتخب الأوليمبي.

يستعد الزمالك لمواجهة أول اغسطس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة

دوري أبطال افريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في ترتيب مجموعته بعد أن تلقى الهزيمة في مباراة الجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء تسبب في إقالة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.