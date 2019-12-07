شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش مان سيتي جودة متعددة NOW

يسعى مانشستر سيتي للتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة الديربي التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء بملعب "الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة "البريميرليج".

موعد مباراة مان سيتى ضد مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة

غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بينما يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه أمام الكبار الموسم الحالي.

واستهل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولى سولشاير مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على ليستر سيتى "الحصان الأسود" للمسابقة حتى الآن بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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واستطاع مانشستر يونايتد التعادل مع أرسنال بنتيجة 1 – 1، ومع ليفربول صاحب الصدارة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الجولتين السابعة والتاسعة بمسابقة الدورى الإنجليزى.

ونجح مانشستر يونايتد فى إقصاء تشيلسى من دور الـ16 فى بطولة كأس الرابطة بعدما حقق الفوز بنتيجة 2 – 1، قبل أن يفوز على توتنهام بالنتيجة ذاتها فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويأمل مانشستر يونايتد فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم أمام الاندية الكبار عندما يحل ضيفاً على مانشستر سيتى فى مباراة يسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث لإحياء آماله فى المنافسة على احتلال مركز مؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى ابطال اوروبا.