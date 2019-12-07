beIN SPORTS live مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوتNOW beIN SPORTS PLUS رابط ماتش مانشستر سيتي beIN NOW

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر، في ملعب الاتحاد
ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يتواجدمانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.
وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة الماضية على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما تخطى مانشستر يونايتد نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف.
ويمثل بول بوجبا أبرز غيابات مانشستر يونايتدفي تلك المباراة، مقابل غياب سيرجيو أجويرو عن مانشستر سيتي.
التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر، ستونز، فرناندينيو، ميندي.
خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.
خط الهجوم: رياض محرز، خيسوس، ستيرلينج.
التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، لوك شاو.
خط الوسط: مكتومناي، فريد، دانيال جيمس، لينجارد.
خط الهجوم: راشفورد، مارسيال.
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