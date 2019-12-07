الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم أبطال الرياضة المصرية

أستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو2020، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام السيد الرئيس

بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على

Advertisements

الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

من جانبهم، أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلاً عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية.