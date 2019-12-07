أرتورو فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة

اقترب التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متوجهًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فيدال يشعر بالإحباط بسبب غيابه عن المشاركة مع برشلونة، حيث تواجد في 9 مباريات فقط هذا الموسم.

وأشارت "مانشستر يونايتد يسعى لضم فيدال خلال

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فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حيث أن أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر يسعى لضم اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق.

وأضافت الصحيفة أن إنضمام الهولندي الشاب فرينيك دي يونج إلى صفوف برشلونة، أحدث اعديد من التعييرات في خط الوسط، وهو ما جعل فيدال

يكافح بشدة من أجل حجز مكان له في تشكيل البلوجرانا.

وتابعت "هناك تقارير تتحدث عن حدوث تواصل بين مانشستر يونايتد ووكيل أعمال فيدال، وهو ما ينبئ باقتراب رحيله".

وكان ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رفض التعليق على موقفه من رحيل فيدال أو بقائه، مشددا أن النجم التشيلي مازال لاعب في صفوف برشلونة، وخلال فترة الانتقالات الشتوية يحدث الكثير من الأمور مطالبًا الانتظار وعدم الحديث في الأمر بالوقت الحالي.